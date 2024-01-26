Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о решении покинуть свой пост после окончания сезона-2023/24.

"Дело в том, что у меня, как бы это сказать, кончается энергия. Сейчас у меня нет проблем, очевидно, я уже давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент, но сейчас со мной все в порядке. Я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова, снова и снова", - приводит слова 56-летнего немецкого специалиста официальный сайт "Ливерпуля".

"Мне нравится абсолютно все в этом клубе, мне нравится все в городе, мне нравится все в наших болельщиках, мне нравится команда, мне нравится персонал. Я люблю все. Но то, что я все еще принимаю это решение, показывает вам, что я убежден, что мне придется его принять", - подчеркнул тренер.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Под его руководством "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Премьер-лигу, Клубный чемпионат мира ФИФА, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок УЕФА