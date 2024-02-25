Ислам Омаров вышел в финал Гран-при АСА в полулегком весе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион АСА в полулегком весе россиянин Ислам Омаров победил соотечественника Алексея Полпудникова в главном поединке турнира АСА 171 в Краснодаре.

Бой завершился во втором раунде удушающим приемом.

В результате Омаров вышел в финал Гран-при АСА, где встретится с победителем в паре Курбан Тайгибов - Биберт Туменов (их бой состоится 9 марта в Москве).

В со-главном событии шоу АСА 171 определился второй финалист Гран-при в среднем весе. Чемпион организации Магомедрасул Гасанов во втором раунде победил Ибрагима Магомедова.

"Мне противостоял человек, с которым мы дружим, с которым мы тренировались. Я не хотел наносить никакую травму. Как бы глупо это ни звучало, когда ты сверху бьешь и бьешь. Я искренне хотел, чтобы ни у меня, ни у него не было травм. Но это спорт, и такое случается. Бывает и такое, что встречаются друзья. А то, что я выиграл, а он проиграл никак не влияет на человеческие качества, и он никак не теряет своих мужских достоинств. Это всего лишь спорт", - сказал Гасанов, слова которого приводит пресс-служба ACA.

На решающей стадии Гасанов встретится с Шамилем Абдулаевым.