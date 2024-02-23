Полпудников включил чемпиона АСА Омарова в топ-3 лучших российских полулегковесов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Боец АСА Алексей Полпудников назвал своего будущего соперника Ислама Омарова одним из лучших среди отечественных представителей полулегкого веса.

"Топ-3 лучший полулегковесов России? Мовсар Евлоев, Ислам Омаров, Биберт Туменов. Ну и я, конечно (улыбается)", - сказал Полпудников "Интерфаксу".

Что касается лучших бойцов данного веса в мире, по мнению Полпудникова топ-3 выглядит следующим образом: Алекс Волкановски, Илия Топурия и Макс Холлоуэй.

Полпудников встретится с чемпионом АСА Омаровым на турнире АСА 171, который состоится 25 февраля в Краснодаре. Это поединок пройдет в рамках полуфинала Гран-при АСА.