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Полпудников включил чемпиона АСА Омарова в топ-3 лучших российских полулегковесов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Боец АСА Алексей Полпудников назвал своего будущего соперника Ислама Омарова одним из лучших среди отечественных представителей полулегкого веса.

"Топ-3 лучший полулегковесов России? Мовсар Евлоев, Ислам Омаров, Биберт Туменов. Ну и я, конечно (улыбается)", - сказал Полпудников "Интерфаксу".

Что касается лучших бойцов данного веса в мире, по мнению Полпудникова топ-3 выглядит следующим образом: Алекс Волкановски, Илия Топурия и Макс Холлоуэй.

Полпудников встретится с чемпионом АСА Омаровым на турнире АСА 171, который состоится 25 февраля в Краснодаре. Это поединок пройдет в рамках полуфинала Гран-при АСА.

ММА Алексей Полпудников Ислам Омаров
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