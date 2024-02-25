Кучеров первым набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал первым игроком в Национальной хоккейной лиги, кому покорилась отметка в 100 очков в сезоне-2023/24.

Он провел гол и оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" и теперь в его активе 102 (38+64) очка по системе "гол+пас" в 59 встречах. Соответственно Кучеров – самый результативный игрок НХЛ в нынешнем сезоне.

30-летний экс-хоккеист ЦСКА начал выступать за "Тампу" с сезона-2013/14, он набрал 831 (314+517) баллов в 702 матчах.

Что касается матча против "Нью-Джерси", "Тампа" его выиграла со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).