Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Счет – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Флориды", победный гол которой состоялся в овертаймен.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал результативную серию, составившую в НХЛ 10 матчей. Игра против "Флориды" стала для него 1400-й в регулярных чемпионатах лиги. В общей сложности он набрал 1527 (838+689) очков по системе "гол+пас".