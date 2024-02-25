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Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Счет – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Флориды", победный гол которой состоялся в овертаймен.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал результативную серию, составившую в НХЛ 10 матчей. Игра против "Флориды" стала для него 1400-й в регулярных чемпионатах лиги. В общей сложности он набрал 1527 (838+689) очков по системе "гол+пас".

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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