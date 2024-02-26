Судьи на матчах РПЛ будут озвучивать решения по VAR в рамках эксперимента ФИФА

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитры матчей Российской премьер-лиги и Кубка России по футболу будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Опция будет действовать в рамках эксперимента, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Отмечается, что судьи будут объявлять о своем решении после просмотра спорных эпизодов на мониторе у кромки поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение "вне игры" или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами

В эксперименте уже участвуют Португалия и Мексика.