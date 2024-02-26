Поиск

Судьи на матчах РПЛ будут озвучивать решения по VAR в рамках эксперимента ФИФА

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитры матчей Российской премьер-лиги и Кубка России по футболу будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Опция будет действовать в рамках эксперимента, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Отмечается, что судьи будут объявлять о своем решении после просмотра спорных эпизодов на мониторе у кромки поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение "вне игры" или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами

В эксперименте уже участвуют Португалия и Мексика.

ФИФА РФС футбол VAR
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кучеров первым набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ

Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ

Матыцин отверг вероятность отмены Fan ID

Матыцин отверг вероятность отмены Fan ID

Решение об участии спортсменов РФ в ОИ примут после финальных рекомендаций МОК

Путин поручил Минспорту и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Путин поручил Минспорту и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

Хачанов выиграл теннисный турнир в Дохе

Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе

ОКР объяснил, к чему приведет согласие с критериями допуска МОК для спортсменов РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });