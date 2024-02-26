Боец Ковалев заявил о намерении через Ural FC попасть в UFC

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский боец смешанного стиля Владислав Ковалев, которому 1 марта предстоит провести бой по правилам бокса в ММА-перчатках с россиянином Вячеславом Василевским, рассчитывает в будущем попасть на турниры UFC.

Бой Василевского с Ковалевым пройдет в рамках турнира и будет главным событием шоу. Ковалев заверил, что поединок завершится его победой.

"Моя цель — только победа. Я планирую многим закрыть рты этой победой. Я хочу попасть в UFC через Ural FС", - сказал Ковалев на пресс-конференции в понедельник.

Россиянин Василевский отметил, что сейчас тренируется не так интенсивно, как раньше.

"Это факт, что я тренируюсь меньше. Моя основная деятельность - съемки на телевидении, а тренируюсь я в свободное время. Мне 35 лет. Не сказать, что я ветеран, но у меня много боев. И мне нужен индивидуальный подход. Если я буду тренироваться, как раньше - зарядка, две тренировки и так далее… Меня надолго не хватит. Есть фраза: "Великие гении иногда добиваются большего, когда работают меньше". Я не гений, но вот такой подход мне сейчас подходит - индивидуальный", - сказал он.

"После 1 марта ты уже полноценно уйдешь на телевидение. Не будешь уже думать о боях", - ответил ему Ковалев.

Турнир Ural FC 6 пройдет 1 марта в столичном Международном центре бокса в "Лужниках".