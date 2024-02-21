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Гендиректор Ural FC уверен, что бой Василевского и Ковалева украсит турнир лиги

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор промоушена Ural FC Радмир Габдуллин ждет яркого соперничества в поединке между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалевым, который пройдет 1 марта в Москве.

"Бой Василевского и Белаза (прозвище Ковалева) - это очень крутой ход наших матчмейкеров. Это отличная идея. Василевский – заслуженный мастер спорта по боевому самбо, яркий спортсмен, который сделал многое для развития и боевого самбо, и ММА в России. А Ковалев - дерзкий, голодный и неутомимый боец. И такая афиша является украшением нашего турнира", - приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.

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"У обоих есть удар и характер. Это противостояние можно охарактеризовать, как молодость и неутомимые амбиции против опыта и высокого профессионализма. Думаю, Белаз в своей манере будет переть вперед, а Василевский искать моменты, подлавливать оппонента на ошибках. Ведь мы прекрасно знаем, как Василевский может подловить своего соперника. Уверен, что мы увидим яркий, динамичный и зрелищный бой. Я нахожусь в предвкушении этой встречи", - сказал Габдуллин.

Поединок пройдет в статусе главного боя турнира Ural FC 6 в Международном центре бокса в "Лужниках". Формат противостояния – 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг. В рамках турнира Ural FC 6 пройдут поединки как по правилам бокса в ММА-перчатках, так и на голых кулаках.

ММА Владислав Ковалев Вячеслав Василевский Радмир Габдуллин Ural FC
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