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Капризов признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

СпортКапризов набрал 6 очков в сверхрезультативном матче "Миннесоты" с "Ванкувером"Читать подробнее

В четырех матчах российский нападающий набрал 12 (6+6 по системе "гол+пас") очков. Половину из них, 6 (3+3), в игре против "Ванкувера", завершившейся победой "Миннесоты" со счетом 10:7.

Второй звездой дня признан канадский форвард "Торонто" Митчелл Марнер, набравший 10 (1+9) очков в четырех матчах недели.

В тройку лучших попал еще один россиянин, вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. В трех матчах он отразил 119 из 122 бросков. Во всех этих матчах хоккеисты "Рйенджерс" одержали победы.

Кирилл Капризов НХЛ Митчелл Марнер Игорь Шестеркин
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