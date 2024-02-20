Капризов набрал 6 очков в сверхрезультативном матче "Миннесоты" с "Ванкувером"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Миннесота" обыграла "Ванкувер" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В общей сложности команды забросили на двоих 17 шайб, большинство из них, 9, - в третьем периоде. Итоговый счет – 10:7 (1:2, 2:3, 7:2) в пользу "Миннесоты".

Самыми результативными игроками матча оказались два нападающих "Миннесоты" - россиянин Кирилл Капризов и швед Джоэль Эрикссон. Каждый из них оформил хет-трик, а также сделал по три голевые передачи. Причем, два раза Капризов ассистировал и самому Эрикссону.