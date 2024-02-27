Поиск

Промес подал апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат футболиста "Спартака" Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на прокуратуру Амстердама.

СпортФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковЧитать подробнее

Документ был направлен сразу же после вынесения приговора в феврале, когда спортсмену присудили шесть лет тюрьмы. Футболиста обвинили в ввозе партий кокаина общим весом 1362 кг, одна из партий с наркотиками была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене весной 2020 года.

Сам спортсмен находится в расположении "Спартака" на тренировочных сборах в ОАЭ. Экстрадировать его власти Нидерландов по юридическим причинам возможности не имеют.

Промес – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе "Спартака". В московский клуб он перешел в 2014 году, через четыре года стал игроком испанской "Севильи", в 2019 году – нидерландского "Аякса". В 2021 году на фоне судебного расследования, связанного с ранением родственника, Промес вернулся в "Спартак".

Квинси Промес Спартак футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг

Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина КХЛ

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина КХЛ

Капризов признан лучшим игроком недели в НХЛ

ОКР потребовал от CAS вернуть золото ОИ-2022 российской команде фигуристов

ОКР потребовал от CAS вернуть золото ОИ-2022 российской команде фигуристов

Судьи на матчах РПЛ будут озвучивать решения по VAR в рамках эксперимента ФИФА

Судьи на матчах РПЛ будут озвучивать решения по VAR в рамках эксперимента ФИФА

Кучеров первым набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ

Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ

Матыцин отверг вероятность отмены Fan ID

Матыцин отверг вероятность отмены Fan ID

Решение об участии спортсменов РФ в ОИ примут после финальных рекомендаций МОК

Путин поручил Минспорту и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Путин поручил Минспорту и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });