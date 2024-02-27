Промес подал апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат футболиста "Спартака" Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на прокуратуру Амстердама.

Документ был направлен сразу же после вынесения приговора в феврале, когда спортсмену присудили шесть лет тюрьмы. Футболиста обвинили в ввозе партий кокаина общим весом 1362 кг, одна из партий с наркотиками была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене весной 2020 года.

Сам спортсмен находится в расположении "Спартака" на тренировочных сборах в ОАЭ. Экстрадировать его власти Нидерландов по юридическим причинам возможности не имеют.

Промес – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе "Спартака". В московский клуб он перешел в 2014 году, через четыре года стал игроком испанской "Севильи", в 2019 году – нидерландского "Аякса". В 2021 году на фоне судебного расследования, связанного с ранением родственника, Промес вернулся в "Спартак".