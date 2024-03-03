Чемпионка ОИ Степанова сравнила Игры Будущего с уровнем Олимпиады

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Международные Игры Будущего в Казани по уровню их организации сопоставимы с Олимпиадой, считает чемпионка ОИ по лыжным гонкам Вероника Степанова.

"Да, безусловно. Тем более, организатор всего этого события Дмитрий Чернышенко, который также занимался организацией Олимпиады (в Сочи в 2014 году – ИФ), поэтому: можно у него попросить несколько советов на предмет того, как проводить такое великолепные соревнования для такой большой аудитории, чтобы все проходило технологично", - сказала Степанова журналистам.

"В целом меня все впечатляет. Очень здорово, что это мероприятие затрагивает большой срез людей – здесь и дети, и взрослые. И самое главное, что во взрослую жизнь вступает поколение, которое выросло на онлайн-играх", - подчеркнула она.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Степанова усомнилась в перспективах того, что та или иная дисциплина может пополнить программу Олимпийских игр.

"Мне кажется, что фиджитал-спорт – это отдельная семья и Олимпийские игры с ними не сравнятся. Так что пусть нам завидуют те, кто не с нами", - заявила лыжница.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Степанова сказала, что сама неравнодушна к виртуальным играм. "С удовольствием играю CS:Go (Counter-Strike: Global Offensive), PUBG Mobile, "Формулу-1".

Из нынешних фиджитал-дисциплинах она в теории выбрала бы футбол. "Я вчера смотрела матч "Зенит" - "Спартак". Яркую борьбу мы увили, но без голов", - отметила она.

В первых Играх Будущего, которые прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, приняли участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.