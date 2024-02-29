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Никита Нагорный заявил, что поражен ажиотажу на финалах Игр Будущего

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что удивлен как дисциплинами на Играх Будущего в Казани, таки всплеском зрительского интереса к решающим раундам.

"Я не могу чего-то отдельно выделить, потому что каждая дисциплина отдельно хороша. Каждая из них охватывает свою личную аудиторию. Получилось побывать на каждой дисциплине и с каждым разом все больше удивляешься. Но больше всего удивляешься – от количества людей на финалах. Все трибуны забиты, безбилетники на улице просят, чтобы их пропустили. Мне кажется, это самое главное подтверждение того, что все ожидания, которые были, просто реализовываются", - сказал Нагорный "Интерфаксу".

По его словам, высокую оценку Играм он получил и от зарубежных спортсменов.

"Все довольны, все рады. Я боюсь представить, что будет, когда откроют доступ для всех стран, без каких-то ограничений со стороны МОК или других всемирных спортивных организаций. Я думаю, что это будет сто-то нереальное.

"Сейчас самое главное – собраться всей командой и отвечать на запросы. Самый главный запрос – это возможность для всех желающих фиджитал-спортсменов участвовать в соревнованиях", - сказал Нагорный.

Соревнования Игр будущего проходят с 21 февраля по 3 марта в Казани. В состязаниях, организованных по 21 дисциплине с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности, принимают участие около 2 тыс. человек из 107 стран. Все соревнования в рамках игр объединяют классический спорт и киберспорт.

Никита Нагорный Игры Будущего
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