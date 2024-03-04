Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе" в НХЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 4:3 обыграла "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Три гола, в том числе победный, в составе "Миннесоты" провел российский нападающий Кирилл Капризов.

В нынешнем сезоне 26-летгний россиянин набрал 66 (29+37 по системе "гол+пас") очков в 55 матчах. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 300 (243+157) очков в 258 матчах.