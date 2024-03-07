Нигерийский соперник Папина не приехал на бой в РФ из-за проблем с документами

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин на турнире в Майкопе 8 марта будет драться не с нигерийцем Остином Ннамди, а со своим соотечественником Игорем Вильчицким.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, африканец не смог приехать в Россию из-за проблем с документами.

Также в рамках турнира перенесен бой за пояс WBA Asia в легком весе между россиянином Алексеем Мазуром и представителем Танзании Саиди Мколой. Танзаниец не сможет выступить в поединке по медицинским показателям. Новую дату поединка объявят позднее.

В рамках шоу 8 марта свои бои за пояса EBP проведут россияне Мурад Алиев и Тигран Узлян, а также в Майкопе выступят Руслан Файфер и бронзовый призёр Олимпийских игр-2020, чемпион мира-2019 Глеб Бакши.