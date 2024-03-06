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Алексей Папин назвал себя лучшим боксером России в своем весе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин в преддверии поединка с нигерийцем Остином Ннамди заявил, что поражение от соотечественника Сослана Асбарова не выбило его из колеи.

"Главный вывод — нужно залечивать травмы и возвращаться в титульную гонку. Вот и все. Как бы высокомерно не звучало, но я считаю себя лучшим боксёром в первом тяжёлом весе в России, да и не только в России, но и одним из лучших в мире. И я понимаю, что мне ничего не может помешать стать чемпионом мира, кроме травм", - приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

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"Поэтому мне крайне важно серьёзно относиться к своему здоровью и принимать эти факторы во внимание при тренировочных лагерях. Ну и тут сразу дам совет. Лучшая профилактика травм - хорошая разминка и растяжка. И я особое внимание уделяю этому аспекту", - заявил Папин.

Поражение Папина от Асбарова состоялось в октябре 2023 года. Бой с Ннамди пройдет 8 марта в Майкопе. На кону будет стоять пояс Евразийского боксёрского парламента (EBP) в первом тяжёлом весе.

"Считаю своего соперника очень опасным - он корявый, крепкий, нестандартный и неудобный. Если капнуть чуть глубже при изучение этого боксёра, а не просто ограничиться статистикой на BoxRec, можно вспомнить его последний бой на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове. Да, он проиграл Александру Дорофееву, но поединок был очень равным, и решение было не совсем однозначным. До этого он навязал конкурентный поединок Андрею Стоцкому. И сейчас я настраиваюсь на непростой бой, на всю дистанцию. Но если попаду, то не упущу возможность завершить бой досрочно", - сказал российский боксер.

Бой Папина с Ннамди будет главным поединком вечера.

бокс Алексей Папин
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