Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Фрэнсиса Нганну.

Рассчитанный на десять раундов поединок по боксу завершился во втором раунде, когда Джошуа нокаутировал соперника.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Джошуа владел чемпионскими поясами WBA Super, WBO, IBF и IBO и лишился их, уступив украинцу Александру Усику. У британца на профессиональном ринге 28 побед и три поражения. Нганну в смешанных единоборствах выиграл 17 поединков, потерпел три поражения.