Российский боксер Папин завоевал чемпионский пояс ЕРВ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин нокаутировал своего соотечественника Игоря Вильчицкого на турнире в Майкопе. В результате Папин завоевал пояс Евразийского боксёрского парламента (ЕРВ) в первом тяжёлом весе.

Бывший первый номер рейтинга WBC и IBF International изначально должен был драться с нигерийцем Остином Ннамди, но тот не смог прилететь из-за проблем с документами.

После боя Папин назвал Вильчицкого неудобным соперником.

"Как я и изначально предполагал, соперник очень нестандартный и неудобный. Это тот парень, который, выходя на бои в статусе андердога, может преподнести неприятные сюрпризы. Так оно и оказалось", - приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

"Скоро я полностью и в полном объеме вернусь в строй, и перед вами снова будет гроза Алексей. Сейчас нужно доехать до дома, отдохнуть, побыть с семьей. И снова готов вернуться. Где-то через три недели месяц я готов вернуться к полноценному тренировочному процессу. Не просто к тренировкам, а именно к лагерю", - сказал Папин.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2019 Глеб Бакши в 8-раундовом поединке в среднем весе единогласным решением судей победил аргентинца Эмилиану Пучету.

"Сразу после боя могу сказать, что пока я недоволен. Надо обязательно пересмотреть его. Но я очень рад, что я наконец-таки вернулся. Мы с командой проанализируем этот поединок. Я действительно хорошо попадал по Пучете. Видел, что его немного шатало, но он быстро восстанавливался, поэтому я не бросался сразу же добивать. Крепкий. Мне очень приятно было драться с оппонентом с таким стилем", - сказал Бакши.

Также в рамках шоу в Майкопе были разыграны еще три пояса ЕРВ. Выступающий во втором полулегком весе россиянин Мурад Алиев единогласным решением судей победил колумбийца Хосе Муньоса. Российский легковес Тигран Узлян техническим нокаутом во втором раунде одолел панамца Джейми Муньоса. Еще один титул был разыгран в первом среднем весе между россиянами Аланом Хугаевым и Вадимом Лубсановым: единогласным решением судей сильнее оказался Хугаев. Для боксеров это был реванш - эти спортсмены встречались в июне 2023 года в Самаре, когда раздельным решением судей победу одержал Лубсанов.