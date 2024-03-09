"Динамо" в большинстве победило "Ахмат" в чемпионате России по футболу

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:0 обыграло грозненский "Ахмат" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.

На 9-й минуте гол забил Уго Чавес, на 62-й – Константин Тюкавин.

В конце первого тайма футболист "Ахмата" Евгений Харин получил две желтые карточки, за что был удален с поля.

"Динамо" набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Ахмат" - на 12-м месте, 20 баллов. Во главе турнирной таблице находится "Зенит" (40 очков), на втором месте находится "Краснодар" (39).