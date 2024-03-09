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"Зенит" разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" вышел в лидеры чемпионата России по футболу, крупно победив екатеринбургский "Урал".

В гостевом матче 20-го тура действующие чемпиона страны взяли верх – 4:1. Голы в составе "Зенита" забили Дуглас Сантос (38-я минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьера (67), Иван Сергеев (81). "Урал" ответил голом Эрика Бикфалви (90+3).

Теперь у "Зенита" 40 очков, команда сместила с первой строчки "Краснодар" (90), который накануне со счетом 1:2 уступил "Ростову". "Урал" - на 13-м месте, 19 очков.

Зенит РПЛ Урал футбол
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