Богатырев в финале Гран-при АСА встретится с Гончаровым

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Адам Богатырев победил своего соотечественника Кирилла Корнилова на турнире АСА 172 в Москве.

Поединок представителей тяжелого веса завершился в четвертом раунде удушающим приемом.

Победа вывела Богатырева в финал, где он встретится с действующим чемпионом АСА Евгением Гончаровым.

Возглавить шоу АСА 172 должен был полуфинал Гран-при в полулегком весе между Бибертом Туменовым и Курбаном Тайгибов, но Туменов накануне поединка перенес операцию и сейчас находится в больнице. В итоге Тайгибов без боя прошел в финал Гран-при и на этой стадии встретится с чемпионом Исламом Омаровым.

Кроме того, Абубакар Вагаев единогласным решением судей победил Эдила Эсенгулова из Кыргызстана. В финале Гран-при в полусреднем весе встретится с чемпионом АСА, экс-бойцом UFC Альбертом Туменовым.