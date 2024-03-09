Российский боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка в Москве

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Главный поединок турнира ACA 172 между российскими бойцами смешанного стиля Бибертом Туменовым и Курбаном Тайгибовым сорвался. Как сообщил президент ACA Алексей Яценко, Туменов оказался в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

"Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем. Потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при", - сказал Яценко, которого цитирует пресс-служба АСА.

Бойцы должны были встретиться в субботу в рамках полуфинала Гран-при в полулегком весе.