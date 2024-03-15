"Арсенал" сыграет с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

(в полуфинале победители этих пар сыграют друг с другом)

"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Барселона" (Испания).

(в полуфинале победители этих пар сыграют друг с другом)

Действующий победитель ЛЧ – "Манчестер Сити".