"Арсенал" сыграет с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
(в полуфинале победители этих пар сыграют друг с другом)
"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Барселона" (Испания).
(в полуфинале победители этих пар сыграют друг с другом)
Действующий победитель ЛЧ – "Манчестер Сити".