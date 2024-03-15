Поиск

"Арсенал" сыграет с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

(в полуфинале победители этих пар сыграют друг с другом)

"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Барселона" (Испания).

(в полуфинале победители этих пар сыграют друг с другом)

Действующий победитель ЛЧ – "Манчестер Сити".

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

"Балтика" обыграла "Локомотив" и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу

"Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу

В ОКР усомнились, что допуск атлетов из РФ к ОИ обсудят на официальном уровне

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду

Защита Квинси Промеса продолжит обжалование приговора суда Амстердама

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Мурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"

Мурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });