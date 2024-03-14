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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и испанский "Атлетико" последними из участников Лиги чемпионов УЕФА завоевали путевки в 1/4 финала турнира.

Футболисты "Боруссии" в ответном матче с ПСВ на своем поле победили со счетом 2:0. Авторами голов стали Джейдон Сано (3-я минута) и Марко Ройс (90+5).

Результат первой встречи – 1:1.

"Атлетико" на своем поле в серии пенальти оказался сильнее итальянского "Интера". В основное время ответного матча "Атлетико" дома выиграл со счетом 2:1 (а в первой встрече проиграл – 0:1). В состав испанцев отличились Антуан Гризманн (35) и Мемфис Депай (87), в составе "Интера" - Федерико Димарко (33).

Ранее в четвертьфинал пробились "Арсенал", "Манчестер Сити" (оба – Англия), "Барселона", "Реал" (оба – Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия).

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 15 марта.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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