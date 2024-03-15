Поиск

Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА – второго и третьего по статусу клубных турниров континента.

Состав пар Лиги Европы

"Милан" (Италия) – "Рома" (Италия)

"Байер" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Аталанта" (Италия)

"Бенфика" (Португалия) – "Марсель" (Франция)

Действующий победитель – "Севилья" (Испания)

Состав пар Лиги конференций

"Брюгге" (Бельгия) - ПАОК (Греция)﻿

"Олимпиакос" (Греция) - "Фенербахче" (Турция)﻿

"Астон Вилла" (Англия) - "Лилль" (Франция)﻿

"Виктория" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия)

Действующий победитель – "Вест Хэм"

Первые матчи пройдут 11 апреля, ответные – 18 апреля﻿

футбол Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Арсенал" сыграет с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

"Балтика" обыграла "Локомотив" и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу

"Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу

В ОКР усомнились, что допуск атлетов из РФ к ОИ обсудят на официальном уровне

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду

Защита Квинси Промеса продолжит обжалование приговора суда Амстердама

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Мурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"

Мурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });