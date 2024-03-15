Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА – второго и третьего по статусу клубных турниров континента.

Состав пар Лиги Европы

"Милан" (Италия) – "Рома" (Италия)

"Байер" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Аталанта" (Италия)

"Бенфика" (Португалия) – "Марсель" (Франция)

Действующий победитель – "Севилья" (Испания)

Состав пар Лиги конференций

"Брюгге" (Бельгия) - ПАОК (Греция)﻿

"Олимпиакос" (Греция) - "Фенербахче" (Турция)﻿

"Астон Вилла" (Англия) - "Лилль" (Франция)﻿

"Виктория" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия)

Действующий победитель – "Вест Хэм"

Первые матчи пройдут 11 апреля, ответные – 18 апреля﻿