Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В швейцарском Ньоне прошли жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА – второго и третьего по статусу клубных турниров континента.
Состав пар Лиги Европы
"Милан" (Италия) – "Рома" (Италия)
"Байер" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия)
"Ливерпуль" (Англия) – "Аталанта" (Италия)
"Бенфика" (Португалия) – "Марсель" (Франция)
Действующий победитель – "Севилья" (Испания)
Состав пар Лиги конференций
"Брюгге" (Бельгия) - ПАОК (Греция)
"Олимпиакос" (Греция) - "Фенербахче" (Турция)
"Астон Вилла" (Англия) - "Лилль" (Франция)
"Виктория" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия)
Действующий победитель – "Вест Хэм"
Первые матчи пройдут 11 апреля, ответные – 18 апреля