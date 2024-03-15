Бой Василевского и Ковалева на турнире Ural FC 6 признан несостоявшимся

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Поединок между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу Белаз на турнире Ural FC 6 признан несостоявшимся, сообщила пресс-служба Ural FC.

Бой по правилам бокса в ММА перчатках прошел 1 марта в Москве на турнире Ural FC 6 и завершился победой Василевского раздельным решением судей.

Команда Ковалева подала апелляцию, которая рассмотрела Федерация бокса России. В действиях рефери были выявлены нарушения регламента (не был зафиксирован нокдаун), и было принято решение удовлетворить апелляцию Ковалева и признать бой несостоявшимся.

Еще после боя оба бойца согласились на проведение реванша в рамках Ural FC. Генеральный директор лиги Радмир Габдуллин подтвердил намерения организовать спортсменам второй поединок.