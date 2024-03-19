Чемпиона ОИ Евлоева не допускают к отбору на Игры из-за плаката против нацизма

Борец Муса Евлоев Фото: Tom Pennington/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву запрещают участвовать в квалификации на ОИ-2024 в Париже в связи с фотографией спортсмена на фоне антинацистского плаката.

Эту информацию подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Да, пока не допускают. Такой момент по поводу фото на фоне плаката со словами "Нет нацизму" действительно был", - приводит слова Мамиашвили "Матч ТВ".

При этом глава федерации назвал вероятным и сценарий допуска Евлоева к соревнованиям.

"Мы занимаемся этим вопросом и пытаемся добиться четкого определения от той площадки, которая сегодня формирует позицию по допуску или недопуску", - сказал Мамиашвили, уточнив, что ждет от соответствующих международных структур четких формулировок по ситуации.

"Они пока еще этого не произносят. Но на практике получается именно такая ситуация: если ты за мир без нацизма, то, стало быть, ты не выступаешь на площадках, которыми пока управляют они", - посетовал он.

30-летний Евлоев завоевал золото Олимпиады в Токио в категории веса до 97 кг.