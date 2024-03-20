Кучеров набрал 4 очка в матче НХЛ и вновь стал лучшим бомбардиром лиги

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" обыграла "Вегас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) в пользу "Тампы".

Гол и три результативные передачи в составе победителей оформил российский нападающий Никита Кучеров.

Теперь в активе россиянина 118 (41+77 по системе "гол+пас") очков в нынешнем сезоне, что позволило ему вернуться на первое место в списке самых результативных игроков этого сезона. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 30-летний нападающий набрал 847 (317+530) очков.

Кучеров выступает в НХЛ с сезона-2013/14, все это время провел в "Тампе". В России он защищал цвета ЦСКА.

Что касается списка бомбардиров, Кучеров опередил канадского нападающего Натана Маккинона, у которого 117 (42+75) баллов результативности в сезоне.