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Овечкин оформил дубль в матче с "Калгари" и довел число голов в НХЛ до 843

Отставание от рекорда Гретцки сократилось до 51 гола

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 5:2 обыграл "Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Два гола (оба – в большинстве) в составе "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин.

Это помогло ему довести число своих голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ до 843. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 51 гола. С учетом голевых передач (694), 38-летний Овечкин набрал 1537 очков результативности в 1411 матчах. Из них 52 (21+31) – в 64 играх нынешнего сезона.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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