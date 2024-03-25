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Халили и Сливко выиграли чемпионат России по биатлону в спринте

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Карим Халили и Виктория Сливко завоевали золото в мужской и женской спринтерской гонках соответственно на стартовавшем в Тюмени чемпионате России по биатлону.

Халили преодолел 10 км за 25 минут 33,7 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Петр Пащенко с отставанием в 7,5 секунды; третье место занял Ильназ Мухамедзянов, уступивший 14,6 секунды. Серебряный и бронзовый призеры гонки также отстрелялись без промахов.

Что касается Сливко, ее время на дистанции 7,5 км – 22 минуты 55,5 секунды. Второй стала Кристина Резцова, с одним неточным выстрелом уступившая победительнице 16,1 секунды. Бронзовым призером стала Ирина Казакевич, отставание которой (от первого места) с одним промахом составило 20,8 секунды.

Ранее исполком СБР объявил о решении учредить для победителей спринтерских гонок чемпионата России Кубок Анфисы Резцовой - трехкратной чемпионки Олимпийских игр, ушедшей из жизни в октябре 2023 года. Между тем, по окончанию женского спринта его победительница Сливко передала трофей дочери Анфисы Резцовой Кристине Резцовой.

биатлон Кристина Резцова Карим Халили Виктория Сливко Анфиса Резцова
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