Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова

Анфиса Резцова на XVI зимних Олимпийских играх в Альбервиле Фото: Уткин Игорь, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На 59-м году жизни скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова, сообщает Союз биатлонистов России.

Она ушла из жизни 19 октября.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно, сообщает СБР.

Резцова была двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, олимпийской чемпионкой в лыжных гонках, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону, трёхкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, заслуженным мастер спорта СССР.

Анфиса Резцова родилась 16 декабря 1964 года в поселке Якимец Владимирской области. До 2018 сохраняла титул единственной женщины в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта. На олимпиаде в Альбервиле (Франция) в 1992 года Резцова стала первой в истории женского биатлона олимпийской чемпионкой.

Две дочери Анфисы Резцовой – Дарья Виролайнен и Кристина Резцова также являются биатлонистками. Ныне представляющая Финляндию Виролайнен выигрывала этапы Кубка мира, чемпионат Европы и Универсиаду. Резцова-младшая – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, дважды серебряный призер чемпионата Европы.