Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала россиянина Александра Овечкина первой звездой недели. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

За этот промежуток времени российский нападающий "Вашингтона" набрал 8 (7+1 по системе "гол+пас") очков, забросив шайбы в ворота соперника в каждом из четырех матчей.

Второй звездой стал американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, на счету которого 10 (3+7) баллов в четырех встречах.

Замкнул топ-3 звезд недели канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который в четырех матчах набрал 11 (1+10) очков.