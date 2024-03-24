Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 46 голов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:0 обыграл "Виннипег" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Все три гола состоялись в третьем периоде, два из них провел российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь на счету 38-летнего Овечкина 848 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гртецки до 46 точных бросков. Также на счету Овечкина 695 голевых передач. Что касается нынешнего сезона, российский хоккеист набрал 58 (26+32 по системе "гол+пас") очков.

847-й гол Овечкина в НХЛ

848-й гол Овечкина в НХЛ