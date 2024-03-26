Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Доминика Кепфера в четвертом круге турнира категории Masters в Майами (США).

Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:0 в пользу россиянина. При этом по ходу тай-брейка в первой партии он уступал 0:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертую строчку, Копфер находится на 50-м месте.

В 1/4 финала Медведев сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия, № 8 рейтинга мира) – Николас Харри (Чили, 23).

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема. Призовой фонд соревнования в США - $8,995 млн.