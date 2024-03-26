Россиянка Александрова выбила первую ракетку мира из турнира в Майами

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Польши Игу Швентек в матче четвертого круга турнира категории Masters в Майами.

В итоговом протоколе зафиксирован счет 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Таким образом, Александровой, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 16-е место, удалось выбить из турнира первую ракетку мира.

В четвертьфинале Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Серия Masters – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема.