Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Филадельфию" дома в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 6:5 (0:0, 1:2, 4:3, 1:0) в пользу "Рейнджерс". Победитель определился в овертайме.

Три голевые передачи в составе "Рейнджерс" оформил российский нападающий Артемий Панарин. Это позволило ему набрать в сезоне-2023/24 102 (43+59 по системе "гол+пас") очков. За всю свою карьеру в НХЛ Панарин впервые набрал 100 баллов за сезон.

32-летний россиянин выступает в НХЛ с сезона-2015/16, когда он перешел в "Чикаго" из петербургского СКА. С сезона-2017/18 он стал играть за "Коламбус", с сезона-2019/20 – за "Рейнджерс". В общей сложности за карьеру в регулярных чемпионатах лиги он набрал 763 (259+504) очка.