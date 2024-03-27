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Футболистов сборной Грузии наградят орденом Чести за выход на Евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Решением грузинского правительства игроки и тренерский штаб сборной Грузии по футболу, завоевавшие путевку на чемпионат Европы-2024, будут представлены к получению ордена Чести. Решение озвучил в среду на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

СпортСборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболуЧитать подробнее

"Поздравляю всех футболистов сборной с победой. Трудно описать чувства счастья и гордости, которая принесла всем нам эта победа", - сказал Кобахидзе, надевший на заседании правительства шарф болельщика сборной, исполненный в цветах национального флага Грузии.

Накануне футболисты сборной Грузии по пенальти обыграли национальную команду Греции в финальном матче Пути С отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Основное время встречи в Тбилиси завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время счет не изменился. Грузия впервые сыграет на крупном футбольном турнире национальных команд.

Игра прошла в Тбилиси в присутствии президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузия футбол
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