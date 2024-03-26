Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Грузии по пенальти обыграли национальную команду Греции в финальном матче Пути С отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Основное время встречи в Тбилиси завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время счет не изменился.

В серии 11-метровых ударов Грузия победила 4-2.

Таким образом, грузинская сборная впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. На групповом этапе ее соперниками будут Турция, Португалия и Чехия.

Евро-2024 пройдет в Германии.