Поиск

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Грузии по пенальти обыграли национальную команду Греции в финальном матче Пути С отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Основное время встречи в Тбилиси завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время счет не изменился.

В серии 11-метровых ударов Грузия победила 4-2.

Таким образом, грузинская сборная впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. На групповом этапе ее соперниками будут Турция, Португалия и Чехия.

Евро-2024 пройдет в Германии.

футбол Грузия Евро-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборные Франции и Чили минутой молчания почтили память жертв теракта в РФ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Россиянка Александрова выбила первую ракетку мира из турнира в Майами

На футбольном матче Франция – Чили почтут память жертв теракта в России

СКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ, уступив "Автомобилисту"

СКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ, уступив "Автомобилисту"

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 46 голов

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
Нападение на Crocus City Hall

Минспорт РФ отменяет все массовые и развлекательные мероприятия в Москве и области

РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта

РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });