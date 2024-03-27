Бой россиянина Мазура за пояс WBA Asia снова перенесен

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Турнир по профессиональному боксу "Путь чемпиона", запланированный на 4 апреля в Ярославле, перенесен. Об этом сообщила пресс-служба Iron&Gloves Promotions, организатора соревнования.

"В связи с повышенными мерами безопасности после трагических событий в "Крокус Сити Холл" принято решение перенести турнир в Ярославле на неопределенный срок. Этот вечер бокса мы планируем провести в Ярославле", - сказал глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев.

Возглавить турнир должен был 10-раундовый поединок за пояс WBA Asia в легком весе между россиянином Алексеем Мазуром и Лореном Джафетом из Танзании.

Для Мазура это второй перенос титульного поединка. Он должен был оспорить пояс WBA Asia еще 8 марта на турнире в Майкопе в поединке с другим боксером из Танзании Саиди. Но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию.

С конца февраля 2022 года на территории России не разыгрывался пояс одной ведущих мировых организаций в профессиональном боксе.

Также в рамках этого турнира в Ярославле третий бой между собой должны были провести россияне Георгий Челохсаев и Евгений Павко.