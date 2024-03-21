Российский боксер Мазур бой за пояс WBA Asia проведет в апреле

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Мазур проведет поединок за пояс WBA Asia в легком весе с Лореном Джафетом из Танзании 4 апреля в Ярославле.

10-раундовый поединок возглавит турнир "Путь чемпиона", сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Изначально Мазур должеен был драться за этот пояс с другим танзанийцем, Саиди Мколой, нго по медицинским причинам тот не смог вылететь в России, поединок был отложен.

Впервые с конца февраля 2022 года на территории Российской Федерации будет разыгран пояс одной из четырёх ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. Ранее ассоциации отказывались санкционировать титульные поединки в России.

На счету Мазура все девять побед в профессионалах, пять – нокаутом. Джафет одержал 17 побед, потерпел шесть поражений, три боя с его участием завершились вничью.

В Федерации боксе отмечают, что завоевание пояса WBA Asia должно способствовать попаданию в рейтинги организации легкого веса.

"К слову, в топ-15 WBA уже присутствуют российские легковесы Альберт Батыргазиев (#9) и Заур Абдуллаев (#10)", - напомнили в организации.

В со-главном событии шоу на ринг выйдет россиянин Георгий Челохсаев, которому в 10-раундовом бою в легком весе будет противостоять соотечественник Евгений Павко. Эти боксеры уже встречались в ноябре 2017 года в поединке за вакантный пояс чемпиона России, когда техническим нокаутом в десятом раунде победил Челохсаев.

Многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов в 10-раундовом поединке в первом среднем весе встретится с соотечественником Андреем Майком.

В 2024 году планируется проведение восьми турниров из серии "Путь чемпиона". Главная цель проекта заключается в помощи известным российским боксерам в становлении на профессиональном ринге. В рамках шоу будут выступать Илья Попов, Руслан Колесников, Егор Шапочанский и многие другие.