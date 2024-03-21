Поиск

Российский боксер Мазур бой за пояс WBA Asia проведет в апреле

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Мазур проведет поединок за пояс WBA Asia в легком весе с Лореном Джафетом из Танзании 4 апреля в Ярославле.

10-раундовый поединок возглавит турнир "Путь чемпиона", сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Изначально Мазур должеен был драться за этот пояс с другим танзанийцем, Саиди Мколой, нго по медицинским причинам тот не смог вылететь в России, поединок был отложен.

Впервые с конца февраля 2022 года на территории Российской Федерации будет разыгран пояс одной из четырёх ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. Ранее ассоциации отказывались санкционировать титульные поединки в России.

СпортВпервые с февраля 2022 года в России разыграют региональный пояс WBAВпервые с февраля 2022 года в России разыграют региональный пояс WBAЧитать подробнее

На счету Мазура все девять побед в профессионалах, пять – нокаутом. Джафет одержал 17 побед, потерпел шесть поражений, три боя с его участием завершились вничью.

В Федерации боксе отмечают, что завоевание пояса WBA Asia должно способствовать попаданию в рейтинги организации легкого веса.

"К слову, в топ-15 WBA уже присутствуют российские легковесы Альберт Батыргазиев (#9) и Заур Абдуллаев (#10)", - напомнили в организации.

В со-главном событии шоу на ринг выйдет россиянин Георгий Челохсаев, которому в 10-раундовом бою в легком весе будет противостоять соотечественник Евгений Павко. Эти боксеры уже встречались в ноябре 2017 года в поединке за вакантный пояс чемпиона России, когда техническим нокаутом в десятом раунде победил Челохсаев.

Многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов в 10-раундовом поединке в первом среднем весе встретится с соотечественником Андреем Майком.

В 2024 году планируется проведение восьми турниров из серии "Путь чемпиона". Главная цель проекта заключается в помощи известным российским боксерам в становлении на профессиональном ринге. В рамках шоу будут выступать Илья Попов, Руслан Колесников, Егор Шапочанский и многие другие.

бокс Алексей Мазур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Названы стартовые составы сборных России и Сербии на товарищескую игру

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Чернышенко считает, что россияне должны участвовать в Олимпиаде

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Приговоренного за изнасилование экс-футболиста Дани Алвеса отпустили под залог

Вячеслав Екимов выступил против бойкота Олимпиады

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гонщика "Формулы-1" Мазепина

МОК не будет требовать от российских спортсменов письменного осуждения СВО

12 "нейтральных" спортсменов-россиян прошли квалификацию на Олимпиаду в Париже

12 "нейтральных" спортсменов-россиян прошли квалификацию на Олимпиаду в Париже
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });