СМИ сообщили о решении ХК ЦСКА назначить Илью Воробьева главным тренером

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Новым главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА станет Илья Воробьев, сообщает "Чемпионат".

В этой должности Воробьев сменит Сергея Федорова, контракт которого с клубом истекает 30 апреля этого года.

В нынешнем сезоне ЦСКА, действующий обладатель Кубка Гагарина, сенсационно выбыл в первом раунде плей-офф, проиграв в серии ярославскому "Локомотиву".

Экс-наставник петербургского СКА и сборной России Воробьев приводил к триумфу в Кубке Гагарина магнитогорский "Металлург".