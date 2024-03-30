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"Крылья Советов" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Матч 22-го тура (21-й пока не состоялся и был перенесен на более поздний срок) чемпионата России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом" в Самаре завершился со счетом 1:1.

"Крылья Советов" повели в счете на первой минуте, ошибкой вратаря "Зенита" Дениса Адамова воспользовался Владислав Шитов.

"Зенит" отыгрался на 23-й минуте благодаря голу бразильца Артура.

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав в 41 очко, но в воскресенье его может обойти "Краснодар" (39), которому в этот день предстоит сыграть с московским "Локомотивом".

"Крылья Советов" - на седьмом месте, 30 очков.

Зенит Крылья Советов РПЛ футбол
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