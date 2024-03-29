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"Ростов" разгромил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU -

Футболисты "Ростова" из Ростова-на-Дону в Москве со счетом 4:1 обыграли местное "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России.

На 22-й минуте гол в составе ростовчан забил Кирилл Щетинин, на 32-й – Данил Глебов, на 42-й и 57-й – Мохаммад Мохеби.

Единственный гол у "Динамо" состоялся на 79-й минуте, когда отличился Бителло.

"Динамо" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице, в его активе 38 баллов. Выше него располагаются петербургский "Зенит" (40 очков) и "Краснодар" (39), сыгравшие на матч меньше.

"Ростов" - на седьмой строчке, 30 баллов.

Матчем "Динамо" - "Ростов" стартовала программа 22-го тура РПЛ.

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