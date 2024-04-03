"Зенит" обыграл "Спартак" в матче Кубка России

Ответная встреча пройдет 17 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 одержали победу над московским "Спартаком" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

Встреча прошла в Москве.

На 12-й минуте футболист "Спартака" Манфред Угальде вывел московскую команду вперед. Победный для хозяев счет продержался до 56-й минуте, когда Педро сравнял счет. На 65-й минуте этот же футболист отличился вновь, благодаря чему повел в счете уже "Зенит".

В оставшееся до финального свистка голов не было, в итоговом протоколе зафиксирована победа "Зенита".

17 апреля в Санкт-Петербурге состоится ответный матч.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Пути РПЛ турнира, проигравший продолжит турнирный путь в сетке Пути регионов. В той сетке противостояния команд в плей-офф состоят из одного матча.