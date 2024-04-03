"Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу

Игрок ФК "Локомотив" Артем Дзюба Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" на своем поле со счетом 1:0 выиграл у московского "Локомотива" в домашнем матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

На 7-й минуте гол провел Эмерсон.

"Урал" вышел в следующую стадию турнира, "Локомотив" выбыл из розыгрыша. Соперник клуба из Екатеринбурга определится по жеребьевке.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Чаще всех турнир выигрывал "Локомотив" (9 раз).