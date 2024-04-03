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"Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу

"Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу
Игрок ФК "Локомотив" Артем Дзюба
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" на своем поле со счетом 1:0 выиграл у московского "Локомотива" в домашнем матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

На 7-й минуте гол провел Эмерсон.

"Урал" вышел в следующую стадию турнира, "Локомотив" выбыл из розыгрыша. Соперник клуба из Екатеринбурга определится по жеребьевке.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Чаще всех турнир выигрывал "Локомотив" (9 раз).

Локомотив футбол Урал Кубок России по футболу
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