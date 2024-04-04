Чемпион лиги "Наше дело" уверен, что Мурат Гассиев завоюет пояс в тяжелом весе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион бойцовской лиги "Наше дело" в тяжелом весе Мурад Халидов уверен, что российский боксер Мурат Гассиев обязательно завоют чемпионский пояс в тяжелом весе.

"Перспективы у Мурата Гассиева есть, и они немаленькие. Он молод, полон сил, обладает нокаутирующим ударом, поэтому он еще будет драться за титул чемпиона мира. И я думаю, этим титулом он будет владеть", - сказал Халидов "Интерфаксу".

В активе экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиева 30 побед и два поражения. С осени 2020 года россиянин выступает в тяжелом дивизионе. В своем последнем бою в сентябре 2023 года в Турции он раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину. После того поединка Гассиев перенес операцию на шее и вскоре уже возобновил тренировки.