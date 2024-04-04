Борца Садулаева отстранили от отбора к ОИ из-за связи с "Динамо"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Двукратный Олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев отстранен комиссией Объединенного мира борьбы (UWW) от отборочных соревнований к Олимпийским играм 2024 года в Париже из-за информации о его поддержки СВО и членстве в клубе "Динамо", сообщается на сайте UWW в четверг.

В заявлении подчеркивается, что каждый отдельный нейтральный спортсмен проходит тщательную проверку UWW при подготовке к любому турниру и проверяется на основе критериев, установленных МОК, которые предписывают тщательную проверку биографических данных и социальных сетей физических лиц из России и Белоруссии.

"Решения о допуске к соревнованиям были приняты комиссией на основе подробных отчетов о проверке, предоставленных независимым частным поставщиком разведывательных услуг", - отмечается в сообщении.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном турнире на Игры-2024. Он также сообщил, что в лицензионном турнире в Баку, который должен пройти с 5 по 7 апреля, вместо него выступит Алихан Жабраилов. При этом глава Федерации заявил, что решение о поездке на Олимпиаду-2024 будет принято позднее.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Согласно критериям допуска на Олимпиаду, спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут участвовать в ней только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Кроме того, спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если активно высказываются в поддержку специальной военной операции на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Садулаев - двукратный Олимпийский чемпион (2016, 2020) и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе.