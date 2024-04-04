МОК запретил российскому борцу Садулаеву участвовать в отборе на ОИ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не допустил двукратного чемпиона ОИ борца вольного стиля из России Абдулрашида Садулаева к участию в лицензионном турнире на Игры-2024. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Лицензионный на Игры турнир пройдет в Баку.

"Международный олимпийский комитет после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в "Афине" у него стоит запрет от МОК", - приводятся слова Мамиашвили на сайте федерации.

"С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки - в Баку выступит Алихан Жабраилов. Я хочу подчернуть - решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW (Объединенный мир борьбы – ИФ) же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся", - отметил Мамиашвили.

Глава Федерации заявил, что решение о поездке на Олимпиаду-2024 будет принято позднее.

"На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача - добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все "за" и "против", и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж", - заявил он.

Ранее Садулаева не впустили в Румынию по шенгенской визе, в связи с чем он не смог выступить на чемпионате Европы.