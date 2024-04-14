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"Динамо" проиграло "Уралу" в матче РПЛ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" на своем поле со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата России.

На 10-й минуте Даниэль Мишкич вывел "Урал" вперед. На 34-й минуте Константин Тюкавин провел ответный гол. На 90+5 минуте Алексей Каштанов провел победный для хозяев гол.

Вскоре после гола Каштанов был удален с поля. Празднуя взятие ворот соперника, он снял с себя футболку, за что получил предупреждение. Оно у него оказалось вторым, в результате Каштанов был удален с поля.

"Динамо" продолжает занимать третье место, у него 38 очков. "Урал" - на 13-й строчке, 23 балла.

Динамо футбол Урал РПЛ
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