"Спартак" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 нанесли поражение московскому "Динамо" в гостевом матче 23-го тура чемпионата России.

В начале матча "Динамо" заработало пенальти, удар с 11-метровой отметки реализовал Лукас Чавес.

"Спартак" отыгрался и вышел вперед во втором тайме: на 74-й и 88-й минутах ворота "Динамо" поразил Александр Соболев. В обоих эпизодах он добивал мяч в ворота после неудачных попыток вратаря соперника Игоря Лещука отбить снаряд.

Несмотря на поражение, "Динамо" сохранило за собой третью строчку в турнирной таблице, в его активе 38 очков. "Спартак" впервые не только победил, но и забил мячи в весенней стадии РПЛ. У него сейчас 35 очков, команда находится на пятой строчке.

На первом месте располагается петербургский "Зенит" (44 очка), на втором – "Краснодар" (43).